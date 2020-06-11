HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.06.2020 14:04
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEN İZAHNAME TADİL DEĞİŞİKLİK METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850632
BIST
13:53109.737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -41,90
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.956
13:536,8038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0281
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8041
En Düşük
6,7686
13:537,7391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0303
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7420
En Düşük
7,6811
13:53378,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,12
|Açılış
|: 378,60
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
379,37
En Düşük
376,54
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|3.360.861
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|138.139.707
|% 9,99
|
|GLRYH
|11,80
|54.598.022
|% 9,97
|
|YUNSA
|14,45
|127.200.774
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.074,00
|1.500.187
|% 9,97
|
|FORMT
|3,58
|6.435.809
|% -9,82
|
|TKURU
|17,11
|122.652
|% -7,41
|
|SALIX
|10,29
|236.711
|% -7,05
|
|METAL
|1,17
|110.998
|% -5,65
|
|HURGZ
|1,44
|10.338.773
|% -5,26
|
|EKGYO
|1,97
|926.520.852
|% 1,03
|
|ASELS
|32,46
|586.124.149
|% 0,81
|
|PETKM
|3,89
|489.530.407
|% 2,37
|
|GARAN
|8,11
|424.213.960
|% -0,98
|
|IHLGM
|1,65
|399.330.070
|% 8,55
|
|EKGYO
|1,97
|926.520.852
|% 1,03
|
|IHLGM
|1,65
|399.330.070
|% 8,55
|
|ODAS
|2,06
|285.001.869
|% 1,98
|
|TSKB
|1,21
|155.540.070
|% 1,68
|
|KRDMD
|2,72
|347.949.389
|% 1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6030
|8,6461
|% -0,05
|
|Frank
|7,1899
|7,2333
|% 0,59
|
|Riyal
|1,8063
|1,8153
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-5,67
|
|Altın Gr.
|378
|379
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.475
|-7,60
|
|Tam
|2.522
|2.543
|-7,70
|
|Yarım
|1.231
|1.241
|-1,90
|
|Çeyrek
|615
|621
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,91
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,41
|40,41
|-1,32
|