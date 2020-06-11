HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.06.2020 14:05
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HHC İZAHNAME TADİL DEĞİŞİKLİK METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850634
BIST
14:09109.624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -154,64
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.956
14:096,8045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0288
|Açılış
|: 6,8210
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8051
En Düşük
6,7686
14:097,7347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0259
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7420
En Düşük
7,6811
14:09378,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,17
|Açılış
|: 378,89
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
379,37
En Düşük
376,54
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|3.406.599
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|138.388.717
|% 9,99
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.698.914
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,45
|127.474.948
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,80
|54.610.518
|% 9,97
|
|EMNIS
|3,91
|91.802
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.203.699
|% -9,82
|
|SALIX
|10,29
|279.013
|% -7,05
|
|ATSYH
|1,77
|167.345
|% -5,85
|
|HURGZ
|1,44
|10.398.941
|% -5,26
|
|EKGYO
|1,97
|934.847.323
|% 1,03
|
|ASELS
|32,42
|594.367.159
|% 0,68
|
|PETKM
|3,89
|492.282.271
|% 2,37
|
|GARAN
|8,10
|436.172.009
|% -1,10
|
|IHLGM
|1,66
|401.730.012
|% 9,21
|
|EKGYO
|1,97
|934.847.323
|% 1,03
|
|IHLGM
|1,66
|401.730.012
|% 9,21
|
|ODAS
|2,06
|291.613.631
|% 1,98
|
|KRDMD
|2,71
|354.892.987
|% 1,12
|
|TSKB
|1,21
|156.175.707
|% 1,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5951
|8,6382
|% -0,15
|
|Frank
|7,1842
|7,2275
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8073
|1,8164
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-5,67
|
|Altın Gr.
|378
|379
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.475
|-7,60
|
|Tam
|2.522
|2.543
|-7,70
|
|Yarım
|1.231
|1.241
|-1,90
|
|Çeyrek
|615
|621
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,91
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,41
|40,41
|-1,32
|