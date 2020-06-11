HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHHU İZAHNAME TADİL DEĞİŞİKLİK METNİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850638BIST