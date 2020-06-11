HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.06.2020 13:58
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HHV İZAHNAME TADİL DEĞİŞİKLİK METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850628
BIST
16:35109.219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -560,04
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
16:356,8222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0465
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8230
En Düşük
6,7686
16:357,7516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0428
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7598
En Düşük
7,6811
16:35381,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,56
|Açılış
|: 381,27
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
381,46
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|13,20
|2.886.496
|% 10,00
|
|AYCES
|41,58
|3.451.131
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.698.914
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,45
|129.980.607
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,80
|55.002.491
|% 9,97
|
|EMNIS
|3,91
|91.802
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.203.699
|% -9,82
|
|SALIX
|10,29
|279.013
|% -7,05
|
|HURGZ
|1,43
|11.316.874
|% -5,92
|
|ATSYH
|1,77
|167.345
|% -5,85
|
|EKGYO
|1,95
|1.171.805.192
|% 0,00
|
|ASELS
|32,22
|833.068.099
|% 0,06
|
|GARAN
|8,11
|691.425.063
|% -0,98
|
|PETKM
|3,89
|640.654.849
|% 2,37
|
|IHLGM
|1,67
|488.995.363
|% 9,87
|
|EKGYO
|1,95
|1.171.805.192
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,67
|488.995.363
|% 9,87
|
|TSKB
|1,24
|271.377.649
|% 4,20
|
|ODAS
|2,04
|365.799.358
|% 0,99
|
|KRDMD
|2,69
|450.397.911
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6026
|8,6457
|% -0,06
|
|Frank
|7,2155
|7,2589
|% 0,95
|
|Riyal
|1,8124
|1,8215
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-0,14
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,97
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.489
|6,50
|
|Tam
|2.537
|2.558
|6,80
|
|Yarım
|1.238
|1.248
|5,20
|
|Çeyrek
|619
|625
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,04
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,19
|39,19
|-2,54
|
Seans Raporu
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16:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1034, 75 kaybederek (% -0.81 ) 126, 732
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16:48XU100
Endeks 109, 249 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 48 altında . İşlem hacmi 12, 819.00 milyon TL de
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16:48YAPRK
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 10.10 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 621 adet işlem
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16:45KENT
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 475.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 606 adet işlem
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16:43XU100
Endeks 109, 266 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 47 altında . İşlem hacmi 12, 609.00 milyon TL de