HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.09.2020 11:38
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
İZAHNAME TADİL DEĞİŞİKLİK METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872281
BIST
11:271.081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,01
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.076
11:277,3700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0240
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
11:278,8253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0535
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
11:27471,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 6,49
|Açılış
|: 471,33
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler11:27
|INTEM
|21,78
|6.285.152
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,73
|33.048.310
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|2.108.737
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|SEKUR
|8,71
|6.676.175
|% 9,97
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|DOKTA
|29,74
|10.680.742
|% -6,48
|
|SELGD
|2,38
|39.382
|% -6,30
|
|ICBCT
|7,98
|223.118.989
|% 2,44
|
|GARAN
|6,78
|182.046.553
|% 0,30
|
|FENER
|26,94
|178.945.289
|% 5,07
|
|SISE
|6,05
|159.013.397
|% 0,17
|
|KRDMD
|3,02
|153.463.839
|% -0,98
|
|EKGYO
|1,74
|138.571.538
|% -1,14
|
|KRDMD
|3,02
|153.463.839
|% -0,98
|
|PETKM
|3,91
|150.115.056
|% 0,00
|
|TSKB
|1,10
|37.754.245
|% 0,92
|
|ZOREN
|2,65
|92.688.159
|% -1,85
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3669
|7,3700
|% 0,33
|
|Euro
|8,8180
|8,8253
|% 0,61
|
|Sterlin
|9,8666
|9,9161
|% 0,77
|
|Frank
|8,1414
|8,1904
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9587
|1,9685
|% 0,29
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|21,38
|
|Altın Gr.
|471
|471
|6,49
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,78
|28,82
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|0,18
|
|B. Petrol
|45,84
|45,84
|0,56
|
Seans Raporu
11:27
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11:40CMBTN
Yüzde 4.40 oranında artışla 70.00 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 908 adet işlem
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11:38PNSUT
Yüzde 8.38 oranında artışla 19.02 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 435, 052 adet işlem
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11:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, EKGYO, KRDMD
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11:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 7 artarak (% 0.07 ) 991
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11:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BJKAS, FRIGO, ETILR, MMCAS, TKURU, EMNIS