HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.09.2020 11:39
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME TADİL DEĞİŞİKLİK METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872289
BIST
11:281.081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,18
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.076
11:287,3746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0286
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
11:288,8295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0577
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
11:28471,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 6,56
|Açılış
|: 471,40
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler11:24
|DOGUB
|4,73
|33.012.362
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.280.404
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|2.108.737
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|SEKUR
|8,71
|6.661.377
|% 9,97
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|RALYH
|6,25
|5.823.144
|% -6,44
|
|SELGD
|2,38
|39.382
|% -6,30
|
|ICBCT
|7,99
|220.420.644
|% 2,57
|
|GARAN
|6,79
|181.192.786
|% 0,44
|
|SISE
|6,06
|158.735.103
|% 0,33
|
|FENER
|26,80
|156.153.420
|% 4,52
|
|KRDMD
|3,01
|152.971.483
|% -1,31
|
|EKGYO
|1,74
|138.307.437
|% -1,14
|
|KRDMD
|3,01
|152.971.483
|% -1,31
|
|PETKM
|3,91
|149.798.270
|% 0,00
|
|TSKB
|1,10
|37.736.762
|% 0,92
|
|ZOREN
|2,65
|91.160.261
|% -1,85
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3694
|7,3742
|% 0,38
|
|Euro
|8,8202
|8,8282
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,8751
|9,9247
|% 0,86
|
|Frank
|8,1498
|8,1989
|% 0,65
|
|Riyal
|1,9601
|1,9700
|% 0,36
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|21,26
|
|Altın Gr.
|471
|472
|6,71
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,79
|28,84
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,17
|
|B. Petrol
|45,84
|45,84
|0,56
|