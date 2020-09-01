HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.09.2020 12:04
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME TADİL DEĞİŞİKLİK METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872463
BIST
14:511.074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,18
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
14:517,3608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0148
|Açılış
|: 7,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
14:518,8229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0511
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
14:51470,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,47
|Açılış
|: 470,31
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler14:48
|DOGUB
|4,73
|33.857.031
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.624.724
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.887.518
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|YKSLN
|15,54
|51.760.385
|% 9,98
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|RALYH
|6,10
|11.781.196
|% -8,68
|
|FENER
|27,92
|471.293.453
|% 8,89
|
|GARAN
|6,77
|428.822.135
|% 0,15
|
|ICBCT
|8,30
|421.116.806
|% 6,55
|
|KRDMD
|2,98
|342.941.968
|% -2,30
|
|PETKM
|3,88
|327.639.414
|% -0,77
|
|EKGYO
|1,75
|276.087.417
|% -0,57
|
|KRDMD
|2,98
|342.941.968
|% -2,30
|
|GSRAY
|3,14
|295.346.334
|% 1,29
|
|PETKM
|3,88
|327.639.414
|% -0,77
|
|ZOREN
|2,63
|192.706.721
|% -2,59
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3547
|7,3606
|% 0,20
|
|Euro
|8,8155
|8,8235
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,8668
|9,9162
|% 0,77
|
|Frank
|8,0828
|8,1315
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9529
|1,9627
|% -0,01
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|22,04
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,44
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|32,00
|
|Tam
|3.103
|3.182
|30,68
|
|Yarım
|1.500
|1.539
|14,83
|
|Çeyrek
|752
|770
|7,42
|
|Gümüş.Ons
|28,80
|28,83
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,17
|
|B. Petrol
|45,86
|45,86
|0,58
|
Seans Raporu
14:48
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15:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 86 kaybederek (% -0.48 ) 1, 206
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15:01XU100
Endeks 1, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 56 altında . İşlem hacmi 8, 011.00 milyon TL de
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14:59VKFYO
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 8.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 657, 282 adet işlem
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14:56XU100
Endeks 1, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 7, 941.00 milyon TL de
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14:56SNPAM
Yüzde -5.59 oranında düşüşle 10.97 lira fiyatla işlem gören hissede 383, 476 adet işlem