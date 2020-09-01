HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.09.2020 11:58
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME TADİL DEĞİŞİKLİK METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872421
BIST
15:301.072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -6,54
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
15:307,3537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0077
|Açılış
|: 7,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
15:308,8152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0434
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
15:30470,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,27
|Açılış
|: 470,38
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler15:30
|DOGUB
|4,73
|41.619.588
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.665.104
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.900.888
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|YKSLN
|15,54
|52.323.881
|% 9,98
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|ANELE
|5,43
|9.519.601
|% -7,97
|
|ASELS
|16,31
|556.836.593
|% 0,43
|
|FENER
|27,96
|521.648.199
|% 9,05
|
|GARAN
|6,76
|465.759.435
|% 0,00
|
|ICBCT
|8,25
|438.285.421
|% 5,91
|
|KRDMD
|2,98
|380.330.291
|% -2,30
|
|EKGYO
|1,74
|297.736.449
|% -1,14
|
|KRDMD
|2,98
|380.330.291
|% -2,30
|
|GSRAY
|3,14
|318.645.362
|% 1,29
|
|PETKM
|3,88
|376.183.996
|% -0,77
|
|IHLGM
|1,44
|127.519.677
|% 1,41
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3492
|7,3537
|% 0,10
|
|Euro
|8,8071
|8,8152
|% 0,49
|
|Sterlin
|9,8721
|9,9216
|% 0,82
|
|Frank
|8,0736
|8,1222
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9561
|1,9659
|% 0,15
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.987
|19,01
|
|Altın Gr.
|471
|471
|5,99
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|32,00
|
|Tam
|3.104
|3.183
|31,54
|
|Yarım
|1.500
|1.540
|15,25
|
|Çeyrek
|753
|770
|7,63
|
|Gümüş.Ons
|28,68
|28,71
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,16
|
|B. Petrol
|45,86
|45,86
|0,58
|
Seans Raporu
15:30
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15:44VKFYO
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 8.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 830, 083 adet işlem
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15:43GOZDE
Yüzde -5.65 oranında düşüşle 5.51 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 649, 995 adet işlem
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15:42NIBAS
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 15.20 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 705 adet işlem
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15:41XU100
Endeks 1, 071 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 71 altında . İşlem hacmi 9, 014.00 milyon TL de
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15:41RALYH
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 6.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 055, 017 adet işlem