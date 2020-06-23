HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
23.06.2020 10:17
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852421
BIST
11:42115.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 795,62
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.162
En Düşük
115.555
11:426,8585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0125
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8598
En Düşük
6,8383
11:427,7454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0368
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7524
En Düşük
7,6969
11:42387,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,01
|Açılış
|: 387,30
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|139,50
|232.268
|% 9,93
|
|SAMAT
|2,34
|16.517.819
|% 9,86
|
|DGKLB
|2,48
|39.189.796
|% 9,73
|
|ULAS
|4,53
|6.843.441
|% 9,69
|
|GLBMD
|5,53
|4.342.642
|% 8,64
|
|BALAT
|2,00
|28.716
|% -9,50
|
|MERIT
|22,32
|18.771
|% -6,14
|
|TSPOR
|7,97
|465.228.402
|% -5,12
|
|SERVE
|5,60
|145.242
|% -5,08
|
|OSMEN
|8,53
|46.449
|% -4,37
|
|KARSN
|2,68
|632.738.864
|% 5,10
|
|TSPOR
|7,97
|465.228.402
|% -5,12
|
|GARAN
|8,54
|330.450.853
|% 0,23
|
|TCELL
|16,77
|316.773.900
|% 2,26
|
|KRDMD
|2,98
|309.022.946
|% 2,41
|
|KARSN
|2,68
|632.738.864
|% 5,10
|
|ALBRK
|1,69
|239.376.265
|% 3,05
|
|ODAS
|2,18
|297.823.133
|% 2,83
|
|EKGYO
|1,95
|238.647.522
|% 0,52
|
|SKBNK
|1,37
|159.777.491
|% 2,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5408
|8,5836
|% 0,36
|
|Frank
|7,2265
|7,2700
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|1,82
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,58
|
|Cumhuriyet
|2.512
|2.526
|2,70
|
|Tam
|2.577
|2.590
|2,80
|
|Yarım
|1.256
|1.267
|1,50
|
|Çeyrek
|630
|634
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,86
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,02
|
|B. Petrol
|43,47
|43,47
|0,39
|