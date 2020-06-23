HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
23.06.2020 10:22
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852423
BIST
11:40115.992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 801,77
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.162
En Düşük
115.555
11:406,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0129
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8598
En Düşük
6,8383
11:407,7437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0351
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7524
En Düşük
7,6969
11:40387,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,85
|Açılış
|: 386,95
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|139,50
|232.268
|% 9,93
|
|SAMAT
|2,34
|16.571.859
|% 9,86
|
|DGKLB
|2,48
|39.189.796
|% 9,73
|
|GLBMD
|5,54
|4.462.764
|% 8,84
|
|ULAS
|4,49
|6.962.028
|% 8,72
|
|BALAT
|2,00
|28.716
|% -9,50
|
|MERIT
|22,32
|18.771
|% -6,14
|
|SERVE
|5,60
|145.242
|% -5,08
|
|TSPOR
|7,98
|467.839.753
|% -5,00
|
|OSMEN
|8,53
|46.449
|% -4,37
|
|KARSN
|2,68
|633.746.155
|% 5,10
|
|TSPOR
|7,98
|467.839.753
|% -5,00
|
|KRDMD
|2,98
|339.504.830
|% 2,41
|
|GARAN
|8,53
|331.006.962
|% 0,12
|
|TCELL
|16,80
|323.839.414
|% 2,44
|
|KARSN
|2,68
|633.746.155
|% 5,10
|
|ALBRK
|1,69
|240.034.540
|% 3,05
|
|ODAS
|2,18
|297.980.387
|% 2,83
|
|SKBNK
|1,38
|175.549.367
|% 2,99
|
|EKGYO
|1,96
|239.031.313
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5403
|8,5831
|% 0,36
|
|Frank
|7,2277
|7,2713
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-0,18
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,81
|
|Cumhuriyet
|2.513
|2.528
|4,40
|
|Tam
|2.579
|2.592
|4,60
|
|Yarım
|1.257
|1.268
|2,20
|
|Çeyrek
|630
|635
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,80
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,03
|
|B. Petrol
|43,38
|43,38
|0,30
|