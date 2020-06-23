HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
23.06.2020 10:22
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852424
BIST
11:37115.988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 798,33
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.162
En Düşük
115.555
11:376,8582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0122
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8598
En Düşük
6,8383
11:377,7424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0338
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7524
En Düşük
7,6969
11:37386,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,64
|Açılış
|: 386,92
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|4,54
|6.806.655
|% 9,93
|
|POLTK
|139,50
|232.268
|% 9,93
|
|SAMAT
|2,34
|16.355.163
|% 9,86
|
|DGKLB
|2,48
|39.189.486
|% 9,73
|
|GLBMD
|5,54
|4.086.322
|% 8,84
|
|BALAT
|2,00
|28.716
|% -9,50
|
|MERIT
|22,32
|18.771
|% -6,14
|
|SERVE
|5,60
|145.242
|% -5,08
|
|TSPOR
|7,98
|463.479.514
|% -5,00
|
|OSMEN
|8,53
|46.449
|% -4,37
|
|KARSN
|2,67
|631.591.925
|% 4,71
|
|TSPOR
|7,98
|463.479.514
|% -5,00
|
|GARAN
|8,54
|329.841.987
|% 0,23
|
|TCELL
|16,71
|313.109.574
|% 1,89
|
|ODAS
|2,17
|297.690.772
|% 2,36
|
|KARSN
|2,67
|631.591.925
|% 4,71
|
|ALBRK
|1,69
|239.040.486
|% 3,05
|
|ODAS
|2,17
|297.690.772
|% 2,36
|
|EKGYO
|1,96
|238.396.226
|% 1,03
|
|SKBNK
|1,37
|159.530.149
|% 2,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5419
|8,5848
|% 0,38
|
|Frank
|7,2260
|7,2695
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8226
|1,8318
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|1,82
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,58
|
|Cumhuriyet
|2.512
|2.526
|2,70
|
|Tam
|2.577
|2.590
|2,80
|
|Yarım
|1.256
|1.267
|1,50
|
|Çeyrek
|630
|634
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,86
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,02
|
|B. Petrol
|43,47
|43,47
|0,39
|