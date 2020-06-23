HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
23.06.2020 11:23
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HHA İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852438
BIST
11:18115.916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 726,06
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.162
En Düşük
115.555
11:186,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0129
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8598
En Düşük
6,8383
11:187,7407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0321
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7524
En Düşük
7,6969
11:18387,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,81
|Açılış
|: 387,09
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|4,54
|6.088.050
|% 9,93
|
|POLTK
|139,50
|232.268
|% 9,93
|
|DGKLB
|2,48
|38.797.231
|% 9,73
|
|UZERB
|5,74
|181.350
|% 8,51
|
|MNDRS
|3,59
|33.137.629
|% 7,16
|
|BALAT
|2,00
|28.716
|% -9,50
|
|MERIT
|22,32
|18.771
|% -6,14
|
|SERVE
|5,60
|145.242
|% -5,08
|
|TSPOR
|8,00
|445.441.441
|% -4,76
|
|OSMEN
|8,53
|46.449
|% -4,37
|
|KARSN
|2,67
|603.667.459
|% 4,71
|
|TSPOR
|8,00
|445.441.441
|% -4,76
|
|GARAN
|8,53
|310.761.853
|% 0,12
|
|ODAS
|2,17
|290.967.810
|% 2,36
|
|TCELL
|16,78
|288.924.937
|% 2,32
|
|KARSN
|2,67
|603.667.459
|% 4,71
|
|ODAS
|2,17
|290.967.810
|% 2,36
|
|ALBRK
|1,70
|217.292.593
|% 3,66
|
|EKGYO
|1,96
|232.771.134
|% 1,03
|
|SKBNK
|1,37
|141.799.733
|% 2,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5532
|8,5960
|% 0,51
|
|Frank
|7,2295
|7,2731
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-0,21
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,81
|
|Cumhuriyet
|2.513
|2.528
|4,50
|
|Tam
|2.579
|2.592
|4,70
|
|Yarım
|1.257
|1.268
|2,30
|
|Çeyrek
|630
|635
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,03
|
|B. Petrol
|43,44
|43,44
|0,36
|
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