HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
23.06.2020 11:24
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852440
BIST
11:26115.853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 662,75
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.162
En Düşük
115.555
11:266,8588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0128
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8598
En Düşük
6,8383
11:267,7476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0390
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7524
En Düşük
7,6969
11:26387,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,72
|Açılış
|: 387,01
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|4,54
|6.159.541
|% 9,93
|
|POLTK
|139,50
|232.268
|% 9,93
|
|SAMAT
|2,34
|13.048.055
|% 9,86
|
|DGKLB
|2,48
|38.845.009
|% 9,73
|
|UZERB
|5,74
|181.350
|% 8,51
|
|BALAT
|2,00
|28.716
|% -9,50
|
|MERIT
|22,32
|18.771
|% -6,14
|
|SERVE
|5,60
|145.242
|% -5,08
|
|TSPOR
|7,99
|451.955.499
|% -4,88
|
|OSMEN
|8,53
|46.449
|% -4,37
|
|KARSN
|2,67
|620.877.979
|% 4,71
|
|TSPOR
|7,99
|451.955.499
|% -4,88
|
|GARAN
|8,52
|314.853.436
|% 0,00
|
|TCELL
|16,75
|294.060.985
|% 2,13
|
|ODAS
|2,18
|291.607.177
|% 2,83
|
|KARSN
|2,67
|620.877.979
|% 4,71
|
|ALBRK
|1,69
|235.491.831
|% 3,05
|
|ODAS
|2,18
|291.607.177
|% 2,83
|
|EKGYO
|1,95
|234.616.601
|% 0,52
|
|SKBNK
|1,37
|155.139.917
|% 2,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5469
|8,5897
|% 0,43
|
|Frank
|7,2266
|7,2701
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|0,01
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,81
|
|Cumhuriyet
|2.514
|2.528
|4,70
|
|Tam
|2.579
|2.592
|4,90
|
|Yarım
|1.257
|1.268
|2,40
|
|Çeyrek
|630
|635
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,03
|
|B. Petrol
|43,44
|43,44
|0,36
|
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