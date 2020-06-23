HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
23.06.2020 11:25
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852441
BIST
11:20115.928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 737,47
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.162
En Düşük
115.555
11:206,8583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0123
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8598
En Düşük
6,8383
11:207,7453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0367
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7524
En Düşük
7,6969
11:20387,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,81
|Açılış
|: 387,10
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|4,54
|6.088.050
|% 9,93
|
|POLTK
|139,50
|232.268
|% 9,93
|
|DGKLB
|2,48
|38.801.452
|% 9,73
|
|UZERB
|5,74
|181.350
|% 8,51
|
|SAMAT
|2,28
|8.769.087
|% 7,04
|
|BALAT
|2,00
|28.716
|% -9,50
|
|MERIT
|22,32
|18.771
|% -6,14
|
|SERVE
|5,60
|145.242
|% -5,08
|
|TSPOR
|8,00
|448.195.169
|% -4,76
|
|OSMEN
|8,53
|46.449
|% -4,37
|
|KARSN
|2,68
|609.878.070
|% 5,10
|
|TSPOR
|8,00
|448.195.169
|% -4,76
|
|GARAN
|8,53
|311.391.150
|% 0,12
|
|ODAS
|2,18
|291.289.072
|% 2,83
|
|TCELL
|16,78
|290.127.390
|% 2,32
|
|KARSN
|2,68
|609.878.070
|% 5,10
|
|ALBRK
|1,68
|230.241.847
|% 2,44
|
|ODAS
|2,18
|291.289.072
|% 2,83
|
|EKGYO
|1,95
|233.439.198
|% 0,52
|
|SKBNK
|1,37
|142.955.038
|% 2,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5507
|8,5935
|% 0,48
|
|Frank
|7,2273
|7,2708
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8227
|1,8319
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|0,01
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,81
|
|Cumhuriyet
|2.514
|2.528
|4,70
|
|Tam
|2.579
|2.592
|4,90
|
|Yarım
|1.257
|1.268
|2,40
|
|Çeyrek
|630
|635
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,03
|
|B. Petrol
|43,44
|43,44
|0,36
|
Seans Raporu
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11:34BIZIM
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