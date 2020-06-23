HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname

BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|4,54
|6.088.050
|% 9,93
|POLTK
|139,50
|232.268
|% 9,93
|DGKLB
|2,48
|38.797.231
|% 9,73
|UZERB
|5,74
|181.350
|% 8,51
|MNDRS
|3,59
|33.137.629
|% 7,16
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5532
|8,5960
|% 0,51
|Frank
|7,2295
|7,2731
|% 0,49
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,19
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-0,21
|Altın Gr.
|387
|387
|0,81
|Cumhuriyet
|2.513
|2.528
|4,50
|Tam
|2.579
|2.592
|4,70
|Yarım
|1.257
|1.268
|2,30
|Çeyrek
|630
|635
|1,10
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,01
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,03
|B. Petrol
|43,44
|43,44
|0,36
Seans Raporu
- 11:33DERAS Yüzde 5.80 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 202, 211 adet işlem
- 11:32MARKA Yüzde 6.14 oranında artışla 2.42 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 793, 978 adet işlem
- 11:31 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, TCELL, TOASO
- 11:31XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 678, 32 artarak (% 0.63 ) 108, 131
- 11:31 Tavandan işlem gören hisse senedleri : DMSAS, CEMAS, POLTK