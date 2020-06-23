HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
23.06.2020 11:25
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852442
BIST
13:56116.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 854,64
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.555
13:566,8596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8614
En Düşük
6,8383
13:567,7455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0369
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7524
En Düşük
7,6969
13:56387,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,23
|Açılış
|: 387,44
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|4,54
|8.424.507
|% 9,93
|
|AYEN
|4,01
|111.713.486
|% 9,86
|
|SAMAT
|2,34
|17.573.011
|% 9,86
|
|DGKLB
|2,48
|40.200.081
|% 9,73
|
|KRDMA
|3,26
|79.862.846
|% 8,31
|
|EKIZ
|11,45
|7.192.789
|% -9,98
|
|TACTR
|6,01
|597.464
|% -9,90
|
|EGCYO
|1,43
|1.050.998
|% -9,49
|
|ARTI
|2,18
|656.907
|% -9,17
|
|KSTUR
|44,54
|45.050
|% -7,21
|
|KRDMD
|3,01
|946.143.332
|% 3,44
|
|KARSN
|2,73
|851.302.063
|% 7,06
|
|TSPOR
|7,92
|546.551.612
|% -5,71
|
|ODAS
|2,19
|496.837.678
|% 3,30
|
|GARAN
|8,52
|485.891.900
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,42
|466.282.455
|% 5,97
|
|KARSN
|2,73
|851.302.063
|% 7,06
|
|KRDMD
|3,01
|946.143.332
|% 3,44
|
|ODAS
|2,19
|496.837.678
|% 3,30
|
|ALBRK
|1,69
|318.882.303
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5215
|8,5642
|% 0,13
|
|Frank
|7,2277
|7,2713
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|1,50
|
|Altın Gr.
|387
|387
|1,03
|
|Cumhuriyet
|2.512
|2.525
|2,20
|
|Tam
|2.578
|2.589
|2,30
|
|Yarım
|1.256
|1.267
|1,10
|
|Çeyrek
|630
|634
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,82
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,93
|0,03
|
|B. Petrol
|43,77
|43,77
|0,69
|