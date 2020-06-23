HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
23.06.2020 11:32
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852446
BIST
13:59116.002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 811,95
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.555
13:596,8595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0135
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8614
En Düşük
6,8383
13:597,7475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0389
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7524
En Düşük
7,6969
13:59387,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,21
|Açılış
|: 387,50
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|4,54
|8.422.460
|% 9,93
|
|SAMAT
|2,34
|17.532.742
|% 9,86
|
|AYEN
|4,01
|111.694.105
|% 9,86
|
|DGKLB
|2,48
|40.175.893
|% 9,73
|
|MNDRS
|3,63
|41.098.162
|% 8,36
|
|EKIZ
|11,45
|4.439.808
|% -9,98
|
|ARTI
|2,20
|254.830
|% -8,33
|
|KSTUR
|44,46
|37.033
|% -7,37
|
|EGCEY
|1,30
|661.759
|% -6,47
|
|TSPOR
|7,93
|545.359.749
|% -5,60
|
|KRDMD
|3,00
|939.003.813
|% 3,09
|
|KARSN
|2,72
|848.684.526
|% 6,67
|
|TSPOR
|7,93
|545.359.749
|% -5,60
|
|ODAS
|2,19
|496.100.759
|% 3,30
|
|GARAN
|8,51
|482.924.942
|% -0,12
|
|SKBNK
|1,42
|464.515.934
|% 5,97
|
|KARSN
|2,72
|848.684.526
|% 6,67
|
|KRDMD
|3,00
|939.003.813
|% 3,09
|
|ODAS
|2,19
|496.100.759
|% 3,30
|
|ALBRK
|1,68
|318.126.167
|% 2,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5236
|8,5663
|% 0,16
|
|Frank
|7,2279
|7,2714
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|2,28
|
|Altın Gr.
|387
|387
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.512
|2.526
|2,40
|
|Tam
|2.578
|2.589
|2,50
|
|Yarım
|1.256
|1.267
|1,20
|
|Çeyrek
|630
|634
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,84
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,03
|
|B. Petrol
|43,77
|43,77
|0,69
|