HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
01.09.2020 12:26
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FON İZAHNAMESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872574
BIST
15:101.073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,48
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
15:107,3612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0152
|Açılış
|: 7,3720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
15:108,8233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0515
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
15:10470,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 6,10
|Açılış
|: 470,94
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler15:08
|DOGUB
|4,73
|38.932.355
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.655.216
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.900.888
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|YKSLN
|15,54
|51.899.561
|% 9,98
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|ANELE
|5,43
|9.220.303
|% -7,97
|
|FENER
|27,90
|504.751.293
|% 8,81
|
|ASELS
|16,46
|499.693.558
|% 1,35
|
|GARAN
|6,76
|450.322.624
|% 0,00
|
|ICBCT
|8,25
|426.882.540
|% 5,91
|
|KRDMD
|2,98
|376.725.323
|% -2,30
|
|EKGYO
|1,75
|280.760.790
|% -0,57
|
|KRDMD
|2,98
|376.725.323
|% -2,30
|
|GSRAY
|3,14
|312.526.998
|% 1,29
|
|PETKM
|3,88
|365.263.218
|% -0,77
|
|ZOREN
|2,63
|199.115.902
|% -2,59
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3555
|7,3609
|% 0,20
|
|Euro
|8,8166
|8,8241
|% 0,60
|
|Sterlin
|9,8810
|9,9306
|% 0,92
|
|Frank
|8,0827
|8,1314
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9558
|1,9656
|% 0,14
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.991
|22,59
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,46
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|32,00
|
|Tam
|3.104
|3.182
|31,11
|
|Yarım
|1.500
|1.539
|15,04
|
|Çeyrek
|752
|770
|7,53
|
|Gümüş.Ons
|28,81
|28,84
|0,69
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,82
|0,16
|
|B. Petrol
|45,84
|45,84
|0,56
|
Seans Raporu
15:08
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15:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 3 kaybederek (% -0.54 ) 985
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15:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETILR, TKURU, FRIGO, MMCAS, MEGAP, EKGYO, MEGAP, EMNIS
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15:21
ICBCT, OZBAL, SERVE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:21
TGSAS, BRKO, DOKTA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:21
Bu seansda işlem gören 289 hisse senedinden 125 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 151 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 13 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem