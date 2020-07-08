HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 15:19
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856915
BIST
15:08119.334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -5,23
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
15:086,8689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8689
En Düşük
6,8525
15:087,7557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0187
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7580
En Düşük
7,7149
15:08398,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,03
|Açılış
|: 398,01
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,49
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.242.937
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.141.550
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.072.605
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.121.704
|% 9,98
|
|EDIP
|2,76
|62.215.776
|% 9,96
|
|SNPAM
|9,63
|9.529.306
|% -9,92
|
|SONME
|8,60
|18.410.910
|% -7,03
|
|DOGUB
|3,08
|9.156.338
|% -6,38
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,97
|80.925.457
|% -5,88
|
|EKGYO
|2,29
|2.055.555.312
|% 2,23
|
|SISE
|6,46
|1.280.712.593
|% -0,46
|
|GARAN
|8,20
|946.229.566
|% -1,44
|
|PETKM
|4,37
|909.318.369
|% -1,13
|
|TRKCM
|4,37
|772.651.939
|% 3,55
|
|EKGYO
|2,29
|2.055.555.312
|% 2,23
|
|IHLGM
|1,90
|396.887.891
|% 1,06
|
|PETKM
|4,37
|909.318.369
|% -1,13
|
|SISE
|6,46
|1.280.712.593
|% -0,46
|
|TRKCM
|4,37
|772.651.939
|% 3,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5898
|8,6328
|% 0,13
|
|Frank
|7,2631
|7,3068
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,08
|
|Cumhuriyet
|2.578
|2.598
|13,80
|
|Tam
|2.654
|2.666
|14,20
|
|Yarım
|1.289
|1.304
|6,90
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,46
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,04
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