HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 15:22
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856937
BIST
15:10119.356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 17,51
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
15:106,8668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0091
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
15:107,7551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0181
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7580
En Düşük
7,7149
15:10398,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,03
|Açılış
|: 398,01
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,49
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.240.436
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.141.550
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.072.605
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.118.796
|% 9,98
|
|EDIP
|2,76
|62.131.127
|% 9,96
|
|SNPAM
|9,79
|9.486.836
|% -8,42
|
|SONME
|8,66
|18.270.210
|% -6,38
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,97
|80.420.984
|% -5,88
|
|TEKTU
|1,98
|172.789.270
|% -5,26
|
|EKGYO
|2,28
|2.052.990.740
|% 1,79
|
|SISE
|6,46
|1.267.181.196
|% -0,46
|
|GARAN
|8,19
|931.603.006
|% -1,56
|
|PETKM
|4,37
|907.881.792
|% -1,13
|
|TRKCM
|4,36
|768.849.494
|% 3,32
|
|EKGYO
|2,28
|2.052.990.740
|% 1,79
|
|PETKM
|4,37
|907.881.792
|% -1,13
|
|IHLGM
|1,91
|390.201.840
|% 1,60
|
|SISE
|6,46
|1.267.181.196
|% -0,46
|
|TRKCM
|4,36
|768.849.494
|% 3,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5926
|8,6357
|% 0,16
|
|Frank
|7,2638
|7,3076
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|7,90
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,33
|
|Cumhuriyet
|2.580
|2.599
|15,40
|
|Tam
|2.655
|2.667
|15,80
|
|Yarım
|1.290
|1.305
|7,70
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,90
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,47
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,08
|4,09
|0,06
|
|B. Petrol
|43,24
|43,24
|0,16
|
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