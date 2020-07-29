HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 14:08
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863335
BIST
15:211.141
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -11,89
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
15:216,9776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0437
|Açılış
|: 7,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9810
En Düşük
6,9132
15:218,2077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0722
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2148
En Düşük
8,1145
15:21438,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,39
|Açılış
|: 438,26
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,83
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|11,88
|14.726.466
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|39.704.717
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|15.819.930
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|QNBFB
|80,90
|54.697.726
|% 9,99
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.343.422
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|701.983
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|FRIGO
|28,00
|607.910
|% -9,03
|
|ASELS
|36,20
|1.546.998.949
|% -0,77
|
|GUSGR
|6,27
|1.280.523.541
|% 5,20
|
|EKGYO
|2,19
|923.746.922
|% -1,35
|
|GARAN
|7,27
|697.628.810
|% -1,76
|
|KRDMD
|3,02
|556.686.503
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,19
|923.746.922
|% -1,35
|
|GUSGR
|6,27
|1.280.523.541
|% 5,20
|
|IHLAS
|0,90
|186.794.531
|% 0,00
|
|TSKB
|1,15
|238.272.428
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,02
|556.686.503
|% -0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0169
|9,0621
|% 0,90
|
|Frank
|7,5589
|7,6044
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8530
|1,8623
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-2,46
|
|Altın Gr.
|439
|439
|1,91
|
|Cumhuriyet
|2.880
|2.909
|12,90
|
|Tam
|2.967
|2.991
|13,30
|
|Yarım
|1.440
|1.460
|6,50
|
|Çeyrek
|722
|731
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,34
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,46
|5,47
|0,02
|
|B. Petrol
|44,16
|44,16
|0,55
|
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