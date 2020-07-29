HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 14:08
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863336
BIST
15:231.139
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -13,60
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
15:236,9759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0420
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9810
En Düşük
6,9132
15:238,2142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0787
|Açılış
|: 8,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2148
En Düşük
8,1145
15:23438,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,45
|Açılış
|: 438,32
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,83
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|11,88
|14.726.466
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|39.704.717
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|15.819.930
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|QNBFB
|80,90
|54.756.540
|% 9,99
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.343.422
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|701.983
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|FRIGO
|28,00
|607.910
|% -9,03
|
|ASELS
|36,18
|1.551.998.586
|% -0,82
|
|GUSGR
|6,26
|1.281.426.490
|% 5,03
|
|EKGYO
|2,20
|925.222.992
|% -0,90
|
|GARAN
|7,28
|698.979.169
|% -1,62
|
|KRDMD
|3,02
|556.723.836
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,20
|925.222.992
|% -0,90
|
|GUSGR
|6,26
|1.281.426.490
|% 5,03
|
|IHLAS
|0,90
|186.974.101
|% 0,00
|
|TSKB
|1,15
|238.503.091
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,02
|556.723.836
|% -0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0181
|9,0633
|% 0,91
|
|Frank
|7,5596
|7,6051
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8531
|1,8624
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-2,62
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,43
|
|Cumhuriyet
|2.878
|2.906
|10,70
|
|Tam
|2.964
|2.989
|11,00
|
|Yarım
|1.439
|1.459
|5,40
|
|Çeyrek
|722
|730
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,32
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|5,46
|5,47
|0,02
|
|B. Petrol
|44,12
|44,12
|0,51
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:32XU100
Endeks 1, 143 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 83 altında . İşlem hacmi 14, 875.00 milyon TL de
-
15:30TKNSA
Yüzde -4.49 oranında düşüşle 6.60 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 660, 307 adet işlem
-
15:28NUGYO
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 7.54 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 247, 178 adet işlem
-
15:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, KOZAL, KOZAA
-
15:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 27 kaybederek (% -1.25 ) 1, 045