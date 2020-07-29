HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 14:08
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863337
BIST
15:211.141
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -11,89
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
15:216,9746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0407
|Açılış
|: 7,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9810
En Düşük
6,9132
15:218,2055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0700
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2148
En Düşük
8,1145
15:21438,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,39
|Açılış
|: 438,26
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,83
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|78,10
|15.814.463
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|14.687.452
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|39.683.542
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|QNBFB
|80,90
|54.697.726
|% 9,99
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.340.076
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|701.983
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|FRIGO
|28,00
|607.910
|% -9,03
|
|GUSGR
|6,28
|1.279.293.403
|% 5,37
|
|EKGYO
|2,21
|917.712.934
|% -0,45
|
|KRDMD
|3,03
|555.142.058
|% 0,00
|
|THYAO
|10,92
|420.599.298
|% -1,27
|
|SISE
|5,87
|353.209.998
|% -2,33
|
|EKGYO
|2,21
|917.712.934
|% -0,45
|
|GUSGR
|6,28
|1.279.293.403
|% 5,37
|
|IHLAS
|0,90
|186.323.130
|% 0,00
|
|TSKB
|1,15
|238.178.671
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,03
|555.142.058
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0071
|9,0523
|% 0,79
|
|Frank
|7,5581
|7,6036
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8522
|1,8615
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-2,39
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.875
|2.903
|7,50
|
|Tam
|2.961
|2.986
|7,70
|
|Yarım
|1.437
|1.457
|3,70
|
|Çeyrek
|721
|730
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,00
|
|B. Petrol
|44,14
|44,14
|0,53
|
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