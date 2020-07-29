HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|78,10
|15.876.006
|% 10,00
|KRGYO
|6,05
|39.705.583
|% 10,00
|VKFYO
|11,88
|14.726.466
|% 10,00
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|QNBFB
|80,90
|54.762.446
|% 9,99
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,0131
|9,0583
|% 0,86
|Frank
|7,5567
|7,6022
|% 0,48
|Riyal
|1,8526
|1,8619
|% 0,56
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-2,46
|Altın Gr.
|439
|439
|1,91
|Cumhuriyet
|2.880
|2.909
|12,90
|Tam
|2.967
|2.991
|13,30
|Yarım
|1.440
|1.460
|6,50
|Çeyrek
|722
|731
|3,20
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,34
|-0,09
|Gümüş Gr.
|5,46
|5,47
|0,02
|B. Petrol
|44,16
|44,16
|0,55
Seans Raporu
- 15:42 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TRKCM, PETKM
- 15:42XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 87 kaybederek (% -1.41 ) 1, 043
- 15:42 Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, TKURU, TMSN, MERIT, YONGA
- 15:42 DITAS, ECILC, VAKFN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 15:42 UFUK, BFREN, DOGUB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında