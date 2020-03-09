HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
09.03.2020 15:32
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HHZ RİSK DEĞERİ DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825422
BIST
15:22104.805
En Yüksek
|Değişim
|: -4,38%
|| -4.795,90
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.555
15:226,1167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0291
|Açılış
|: 6,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
15:226,9844
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1001
|Açılış
|: 6,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
15:22329,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,73
|Açılış
|: 329,45
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|63.651.236
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|24,60
|9.183.355
|% 10,31
|
|ADBGR
|7,04
|9.593.371
|% 9,15
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|OYAYO
|6,61
|6.527.122
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,38
|13.543.798
|% -12,05
|
|VAKKO
|5,32
|38.696.779
|% -11,77
|
|UTPYA
|4,47
|4.745.411
|% -11,13
|
|BURCE
|7,03
|5.678.825
|% -10,79
|
|THYAO
|10,77
|636.590.171
|% -3,32
|
|ASELS
|28,42
|451.020.507
|% -4,76
|
|GARAN
|9,55
|220.514.038
|% -4,79
|
|TUPRS
|93,15
|181.714.586
|% -1,69
|
|YKBNK
|2,31
|166.305.780
|% -4,94
|
|IHLGM
|1,30
|106.304.643
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,31
|166.305.780
|% -4,94
|
|ODAS
|1,98
|122.316.268
|% -4,35
|
|THYAO
|10,77
|636.590.171
|% -3,32
|
|KARSN
|1,79
|99.782.878
|% -3,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9872
|8,0273
|% 0,97
|
|Frank
|6,5711
|6,6107
|% 1,75
|
|Riyal
|1,6249
|1,6330
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|-2,07
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,57
|
|Cumhuriyet
|2.186
|2.219
|18,00
|
|Tam
|2.175
|2.229
|19,12
|
|Yarım
|1.051
|1.078
|9,25
|
|Çeyrek
|527
|539
|4,62
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,86
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,08
|
|B. Petrol
|35,10
|35,10
|-10,17
|
Seans Raporu
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