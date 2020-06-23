HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
23.06.2020 12:04
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TANITIM FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852454
BIST
13:22116.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 1.059,23
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.555
13:226,8593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0133
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8611
En Düşük
6,8383
13:227,7458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0372
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7524
En Düşük
7,6969
13:22387,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,40
|Açılış
|: 387,69
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|4,54
|8.413.130
|% 9,93
|
|AYEN
|4,01
|110.554.989
|% 9,86
|
|SAMAT
|2,34
|17.415.281
|% 9,86
|
|DGKLB
|2,48
|39.908.884
|% 9,73
|
|MNDRS
|3,65
|40.694.044
|% 8,96
|
|EKIZ
|11,45
|4.439.808
|% -9,98
|
|ARTI
|2,20
|254.830
|% -8,33
|
|KSTUR
|44,46
|37.033
|% -7,37
|
|EGCEY
|1,30
|661.759
|% -6,47
|
|TSPOR
|7,88
|528.982.834
|% -6,19
|
|KRDMD
|2,98
|841.777.158
|% 2,41
|
|KARSN
|2,73
|802.599.293
|% 7,06
|
|TSPOR
|7,88
|528.982.834
|% -6,19
|
|GARAN
|8,53
|447.070.762
|% 0,12
|
|SKBNK
|1,44
|411.263.953
|% 7,46
|
|KARSN
|2,73
|802.599.293
|% 7,06
|
|SKBNK
|1,44
|411.263.953
|% 7,46
|
|KRDMD
|2,98
|841.777.158
|% 2,41
|
|ALBRK
|1,69
|307.166.965
|% 3,05
|
|ODAS
|2,21
|380.418.894
|% 4,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5198
|8,5625
|% 0,11
|
|Frank
|7,2275
|7,2711
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|2,80
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.515
|2.528
|5,00
|
|Tam
|2.581
|2.592
|5,10
|
|Yarım
|1.258
|1.268
|2,50
|
|Çeyrek
|631
|635
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,87
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,04
|
|B. Petrol
|43,88
|43,88
|0,80
|