HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
23.06.2020 12:23
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TANITIM FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852463
BIST
13:40116.078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 888,07
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.555
13:406,8606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0146
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8611
En Düşük
6,8383
13:407,7480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0394
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7524
En Düşük
7,6969
13:40387,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,05
|Açılış
|: 387,34
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|4,54
|8.420.376
|% 9,93
|
|AYEN
|4,01
|111.136.707
|% 9,86
|
|SAMAT
|2,34
|17.446.513
|% 9,86
|
|DGKLB
|2,48
|40.058.832
|% 9,73
|
|MNDRS
|3,63
|40.918.422
|% 8,36
|
|EKIZ
|11,45
|4.439.808
|% -9,98
|
|ARTI
|2,20
|254.830
|% -8,33
|
|KSTUR
|44,46
|37.033
|% -7,37
|
|EGCEY
|1,30
|661.759
|% -6,47
|
|TSPOR
|7,89
|540.333.951
|% -6,07
|
|KRDMD
|3,00
|886.949.666
|% 3,09
|
|KARSN
|2,71
|841.304.419
|% 6,27
|
|TSPOR
|7,89
|540.333.951
|% -6,07
|
|GARAN
|8,52
|466.872.064
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,43
|453.749.193
|% 6,72
|
|SKBNK
|1,43
|453.749.193
|% 6,72
|
|KARSN
|2,71
|841.304.419
|% 6,27
|
|KRDMD
|3,00
|886.949.666
|% 3,09
|
|ODAS
|2,20
|451.478.314
|% 3,77
|
|ALBRK
|1,68
|316.979.387
|% 2,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5213
|8,5641
|% 0,13
|
|Frank
|7,2237
|7,2672
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|1,50
|
|Altın Gr.
|387
|387
|1,03
|
|Cumhuriyet
|2.512
|2.525
|2,20
|
|Tam
|2.578
|2.589
|2,30
|
|Yarım
|1.256
|1.267
|1,10
|
|Çeyrek
|630
|634
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,82
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,93
|0,03
|
|B. Petrol
|43,77
|43,77
|0,69
|