HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
23.06.2020 12:03
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TANITIM FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852453
BIST
14:19115.774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 584,40
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.555
14:196,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0132
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8614
En Düşük
6,8383
14:197,7492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0406
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7524
En Düşük
7,6969
14:19387,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,07
|Açılış
|: 387,35
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|4,54
|8.439.099
|% 9,93
|
|SAMAT
|2,34
|17.611.511
|% 9,86
|
|AYEN
|4,01
|112.299.002
|% 9,86
|
|DGKLB
|2,48
|40.292.404
|% 9,73
|
|BIZIM
|21,10
|281.201.041
|% 8,32
|
|EKIZ
|11,45
|7.192.789
|% -9,98
|
|TACTR
|6,01
|597.464
|% -9,90
|
|EGCYO
|1,43
|1.050.998
|% -9,49
|
|ARTI
|2,18
|656.907
|% -9,17
|
|KSTUR
|44,54
|45.050
|% -7,21
|
|KRDMD
|2,98
|1.063.161.185
|% 2,41
|
|KARSN
|2,72
|863.678.800
|% 6,67
|
|TSPOR
|7,90
|555.185.882
|% -5,95
|
|GARAN
|8,50
|540.994.074
|% -0,23
|
|ODAS
|2,17
|539.073.648
|% 2,36
|
|SKBNK
|1,40
|513.408.855
|% 4,48
|
|KRDMD
|2,98
|1.063.161.185
|% 2,41
|
|KARSN
|2,72
|863.678.800
|% 6,67
|
|ODAS
|2,17
|539.073.648
|% 2,36
|
|ALBRK
|1,67
|327.587.120
|% 1,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5074
|8,5501
|% -0,03
|
|Frank
|7,2223
|7,2658
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8226
|1,8318
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|387
|387
|1,09
|
|Cumhuriyet
|2.513
|2.526
|2,60
|
|Tam
|2.578
|2.590
|2,80
|
|Yarım
|1.256
|1.267
|1,30
|
|Çeyrek
|630
|634
|0,60
|