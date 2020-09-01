HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
01.09.2020 12:24
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FON TANITIM FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872564
BIST
15:131.072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,79
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
15:137,3605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0145
|Açılış
|: 7,3720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
15:138,8198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0480
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
15:13470,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 5,89
|Açılış
|: 470,73
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler15:13
|DOGUB
|4,73
|39.579.666
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.658.026
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.900.888
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|YKSLN
|15,54
|52.042.607
|% 9,98
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|ANELE
|5,44
|9.307.328
|% -7,80
|
|ASELS
|16,45
|506.686.945
|% 1,29
|
|FENER
|27,90
|506.531.853
|% 8,81
|
|GARAN
|6,76
|450.912.328
|% 0,00
|
|ICBCT
|8,26
|427.799.448
|% 6,03
|
|KRDMD
|2,98
|378.057.680
|% -2,30
|
|EKGYO
|1,75
|281.020.821
|% -0,57
|
|KRDMD
|2,98
|378.057.680
|% -2,30
|
|GSRAY
|3,14
|313.145.275
|% 1,29
|
|PETKM
|3,89
|365.357.615
|% -0,51
|
|IHLGM
|1,42
|108.280.011
|% 0,00
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3580
|7,3605
|% 0,20
|
|Euro
|8,8163
|8,8198
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,8813
|9,9309
|% 0,92
|
|Frank
|8,0824
|8,1311
|% -0,19
|
|Riyal
|1,9560
|1,9658
|% 0,15
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|19,90
|
|Altın Gr.
|471
|471
|5,90
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|32,00
|
|Tam
|3.107
|3.186
|34,48
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|16,67
|
|Çeyrek
|753
|771
|8,34
|
|Gümüş.Ons
|28,71
|28,75
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,82
|0,17
|
|B. Petrol
|45,85
|45,85
|0,57
|
Seans Raporu
15:13
daha fazla
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15:28VKFYO
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 8.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 782, 349 adet işlem
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15:27AKMGY
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 42.20 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 395 adet işlem
-
15:26XU100
Endeks 1, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 51 altında . İşlem hacmi 8, 703.00 milyon TL de
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15:25METUR
Yüzde -5.96 oranında düşüşle 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 413, 360 adet işlem
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15:24BRKSN
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 291, 430 adet işlem