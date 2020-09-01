HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
01.09.2020 12:31
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FON TANITIM FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872596
BIST
15:181.071
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -7,88
|Açılış
|: 1.082
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|Önceki Kapanış
|: 1.079
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1.084
En Düşük
1.064
15:187,3595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0135
|Açılış
|: 7,3720
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|Önceki Kapanış
|: 7,3650
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7,3765
En Düşük
7,3225
15:188,8196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0478
|Açılış
|: 8,8000
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|Önceki Kapanış
|: 8,7550
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8,8470
En Düşük
8,7425
15:18470,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 5,73
|Açılış
|: 470,49
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|Önceki Kapanış
|: 464,84
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472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler15:18
|DOGUB
|4,73
|41.134.882
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.665.104
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.900.888
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|YKSLN
|15,54
|52.068.621
|% 9,98
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|ANELE
|5,45
|9.362.532
|% -7,63
|
|ASELS
|16,30
|538.720.817
|% 0,37
|
|FENER
|27,86
|510.380.041
|% 8,66
|
|GARAN
|6,75
|460.870.229
|% -0,15
|
|ICBCT
|8,28
|433.479.955
|% 6,29
|
|KRDMD
|2,97
|379.371.172
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,74
|282.273.781
|% -1,14
|
|KRDMD
|2,97
|379.371.172
|% -2,62
|
|GSRAY
|3,14
|314.268.179
|% 1,29
|
|PETKM
|3,87
|369.470.723
|% -1,02
|
|IHLGM
|1,44
|115.830.363
|% 1,41
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3575
|7,3595
|% 0,18
|
|Euro
|8,8148
|8,8196
|% 0,54
|
|Sterlin
|9,8812
|9,9308
|% 0,92
|
|Frank
|8,0817
|8,1304
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9560
|1,9658
|% 0,15
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.987
|19,01
|
|Altın Gr.
|471
|471
|5,99
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|32,00
|
|Tam
|3.104
|3.183
|31,54
|
|Yarım
|1.500
|1.540
|15,25
|
|Çeyrek
|753
|770
|7,63
|
|Gümüş.Ons
|28,68
|28,71
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,16
|
|B. Petrol
|45,86
|45,86
|0,58
|