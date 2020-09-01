HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
01.09.2020 12:31
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FON TANITIM FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872597
BIST
15:461.074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,90
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
15:467,3550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0090
|Açılış
|: 7,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
15:468,8215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0497
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
15:46470,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 5,82
|Açılış
|: 470,66
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler15:46
|DOGUB
|4,73
|41.697.520
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.721.362
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.901.917
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|YKSLN
|15,54
|52.424.984
|% 9,98
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|ANELE
|5,45
|9.979.478
|% -7,63
|
|ASELS
|16,39
|577.710.850
|% 0,92
|
|FENER
|28,00
|528.764.734
|% 9,20
|
|GARAN
|6,76
|469.841.230
|% 0,00
|
|ICBCT
|8,21
|440.889.298
|% 5,39
|
|KRDMD
|2,99
|386.848.191
|% -1,97
|
|EKGYO
|1,73
|298.928.525
|% -1,70
|
|KRDMD
|2,99
|386.848.191
|% -1,97
|
|IHLGM
|1,46
|155.676.935
|% 2,82
|
|GSRAY
|3,14
|320.259.964
|% 1,29
|
|PETKM
|3,88
|382.764.954
|% -0,77
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3511
|7,3550
|% 0,12
|
|Euro
|8,8151
|8,8215
|% 0,57
|
|Sterlin
|9,8661
|9,9156
|% 0,76
|
|Frank
|8,0756
|8,1243
|% -0,27
|
|Riyal
|1,9543
|1,9641
|% 0,06
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|21,83
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,19
|
|Cumhuriyet
|3.119
|3.166
|30,00
|
|Tam
|3.107
|3.186
|34,48
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|16,67
|
|Çeyrek
|753
|771
|8,34
|
|Gümüş.Ons
|28,76
|28,79
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,79
|0,14
|
|B. Petrol
|45,82
|45,82
|0,54
|
Seans Raporu
15:46
daha fazla
-
15:56BRKSN
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 379, 824 adet işlem
-
15:55CRFSA
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 7.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 763, 652 adet işlem
-
15:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, SISE, ASELS
-
15:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 84 kaybederek (% -0.59 ) 985
-
15:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETILR, TKURU, MMCAS, FRIGO, MEGAP, EMNIS, MEGAP