HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
01.09.2020 12:30
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FON TANITIM FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872594
BIST
10:391.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,11
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.089
En Düşük
1.083
10:397,3758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0082
|Açılış
|: 7,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3764
En Düşük
7,3588
10:398,7598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0180
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7941
En Düşük
8,7500
10:39464,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,78
|Açılış
|: 464,89
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
467,51
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler10:39
|BALAT
|2,31
|202.809
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|210.908
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.287.219
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|7.048.974
|% 9,98
|
|PKENT
|1.131,00
|3.689.526
|% 9,97
|
|BURVA
|56,35
|486.864
|% -9,98
|
|DOGUB
|4,26
|19.805.390
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|165.506
|% -9,93
|
|OZBAL
|6,66
|22.458.527
|% -9,02
|
|RALYH
|5,61
|5.232.836
|% -6,81
|
|FENER
|30,18
|247.063.898
|% 7,02
|
|GSRAY
|3,28
|228.693.125
|% 3,47
|
|BJKAS
|3,27
|194.691.798
|% 5,48
|
|SISE
|6,22
|182.101.455
|% 0,32
|
|TURSG
|6,28
|178.985.644
|% 5,55
|
|GSRAY
|3,28
|228.693.125
|% 3,47
|
|BJKAS
|3,27
|194.691.798
|% 5,48
|
|EKGYO
|1,78
|52.727.522
|% 1,14
|
|SISE
|6,22
|182.101.455
|% 0,32
|
|TURSG
|6,28
|178.985.644
|% 5,55
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3729
|7,3758
|% 0,11
|
|Euro
|8,7558
|8,7598
|% -0,21
|
|Sterlin
|9,8050
|9,8542
|% -0,23
|
|Frank
|8,0527
|8,1013
|% -0,16
|
|Riyal
|1,9601
|1,9700
|% 0,13
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|-13,05
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,70
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|-0,06
|
|B. Petrol
|45,94
|45,94
|0,36
|
Seans Raporu
10:39
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-
10:49PKENT
Yüzde 9.95 oranında artışla 1, 130.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 779 adet işlem
-
10:48AYEN
Yüzde 4.80 oranında artışla 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 525, 763 adet işlem
-
10:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 57 artarak (% 0.13 ) 1, 224
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10:47
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GUSGR, GSRAY, BJKAS
-
10:47XU100
Endeks 1, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 2, 010.00 milyon TL de