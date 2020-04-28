HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
28.04.2020 16:00
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 YILLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840791
BIST
16:11101.620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 352,29
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
16:116,9986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0127
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9993
En Düşük
6,9799
16:117,6032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0389
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
16:11384,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,31
|Açılış
|: 384,97
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,67
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|BANVT
|26,62
|80.992.442
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|46.749.953
|% 10,00
|
|ARDYZ
|34,32
|156.228.525
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.501.085
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|618.482
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|420.225
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|297.126
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|660.502
|% -9,84
|
|EPLAS
|13,93
|106.271
|% -6,82
|
|DARDL
|7,95
|782.315
|% -5,36
|
|ECILC
|5,23
|793.715.974
|% 2,35
|
|GARAN
|8,47
|731.643.768
|% 1,32
|
|THYAO
|10,82
|555.202.346
|% 0,00
|
|ASELS
|27,50
|427.786.418
|% 0,07
|
|ODAS
|1,71
|311.787.137
|% 3,01
|
|ODAS
|1,71
|311.787.137
|% 3,01
|
|ECILC
|5,23
|793.715.974
|% 2,35
|
|YKBNK
|2,14
|186.643.170
|% 0,94
|
|GARAN
|8,47
|731.643.768
|% 1,32
|
|AVOD
|2,50
|196.146.251
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7044
|8,7481
|% 0,54
|
|Frank
|7,1634
|7,2066
|% 0,43
|
|Riyal
|1,8557
|1,8650
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-3,07
|
|Altın Gr.
|385
|385
|0,09
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.525
|0,00
|
|Tam
|2.533
|2.587
|-0,10
|
|Yarım
|1.234
|1.265
|0,00
|
|Çeyrek
|619
|633
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,18
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|23,36
|23,36
|0,29
|
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