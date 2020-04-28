HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
28.04.2020 16:01
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 YILLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840794
BIST
15:56101.764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 497,12
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
15:566,9991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0132
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9991
En Düşük
6,9799
15:567,6044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0401
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
15:56385,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,20
|Açılış
|: 385,36
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,67
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|34,32
|156.184.527
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|46.716.227
|% 10,00
|
|BANVT
|26,62
|80.960.391
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.501.085
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|615.083
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|420.225
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|297.126
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|660.502
|% -9,84
|
|EPLAS
|13,93
|106.271
|% -6,82
|
|DARDL
|7,95
|782.315
|% -5,36
|
|ECILC
|5,25
|783.840.595
|% 2,74
|
|GARAN
|8,47
|720.498.602
|% 1,32
|
|THYAO
|10,82
|547.327.723
|% 0,00
|
|ASELS
|27,48
|416.021.200
|% 0,00
|
|ODAS
|1,72
|309.046.865
|% 3,61
|
|ODAS
|1,72
|309.046.865
|% 3,61
|
|ECILC
|5,25
|783.840.595
|% 2,74
|
|YKBNK
|2,14
|185.505.504
|% 0,94
|
|GARAN
|8,47
|720.498.602
|% 1,32
|
|AVOD
|2,50
|195.945.976
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7167
|8,7604
|% 0,68
|
|Frank
|7,1657
|7,2089
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8556
|1,8649
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-1,60
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.522
|-3,30
|
|Tam
|2.529
|2.584
|-3,40
|
|Yarım
|1.232
|1.263
|-1,70
|
|Çeyrek
|618
|632
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,16
|15,20
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|23,01
|23,01
|-0,06
|
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