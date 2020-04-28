HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
28.04.2020 16:03
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 YILLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840798
BIST
16:05101.744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 476,18
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
16:057,0004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0145
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0004
En Düşük
6,9799
16:057,6011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0368
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
16:05385,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,06
|Açılış
|: 385,22
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,67
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|BANVT
|26,62
|80.989.513
|% 10,00
|
|ARDYZ
|34,32
|156.194.926
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|46.729.493
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.501.085
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|618.482
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|420.225
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|297.126
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|660.502
|% -9,84
|
|EPLAS
|13,93
|106.271
|% -6,82
|
|DARDL
|7,95
|782.315
|% -5,36
|
|ECILC
|5,24
|789.318.312
|% 2,54
|
|GARAN
|8,47
|726.399.502
|% 1,32
|
|THYAO
|10,82
|554.262.732
|% 0,00
|
|ASELS
|27,50
|423.803.721
|% 0,07
|
|ODAS
|1,71
|310.859.357
|% 3,01
|
|ODAS
|1,71
|310.859.357
|% 3,01
|
|ECILC
|5,24
|789.318.312
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,14
|186.082.225
|% 0,94
|
|GARAN
|8,47
|726.399.502
|% 1,32
|
|AVOD
|2,50
|196.134.669
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7056
|8,7493
|% 0,55
|
|Frank
|7,1610
|7,2041
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8552
|1,8645
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-3,07
|
|Altın Gr.
|385
|385
|0,09
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.525
|0,00
|
|Tam
|2.533
|2.587
|-0,10
|
|Yarım
|1.234
|1.265
|0,00
|
|Çeyrek
|619
|633
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,18
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|23,36
|23,36
|0,29
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:17POLTK
Yüzde 7.02 oranında artışla 90.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 564 adet işlem
-
16:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 422, 17 artarak (% 0.44 ) 95, 364
-
16:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYH, VANGD, HALKS, ETILR, IZTAR, EGCYO, EGCEY, EKIZ, ALYAG, SALIX
-
16:14
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CASA, YBTAS, BMELK
-
16:14
PINSU, BOSSA, LUKSK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında