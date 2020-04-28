HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor









HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )TürkçeYıllık RaporYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar2019 YILLIK RAPORhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840805BIST