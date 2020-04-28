HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor

BIST En Aktif Hisseler
|CUSAN
|2,97
|17.648.854
|% 10,00
|BANVT
|26,62
|81.013.818
|% 10,00
|ARDYZ
|34,32
|156.288.310
|% 10,00
|PAPIL
|13,20
|46.752.553
|% 10,00
|SONME
|5,94
|2.501.085
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6992
|8,7428
|% 0,48
|Frank
|7,1640
|7,2071
|% 0,43
|Riyal
|1,8559
|1,8652
|% 0,20
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-5,04
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,10
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.531
|2.585
|-2,00
|Yarım
|1.233
|1.264
|-1,00
|Çeyrek
|618
|632
|-0,50
|Gümüş.Ons
|15,12
|15,16
|-0,05
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,00
|B. Petrol
|23,27
|23,27
|0,20
Seans Raporu
- 16:39XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 263, 82 artarak (% 0.22 ) 119, 234
- 16:39XU100 Endeks 101, 688 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 10, 660.00 milyon TL de
- 16:39CMBTN Yüzde 9.98 oranında artışla 40.76 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 296 adet işlem
- 16:37EUYO Yüzde 9.43 oranında artışla 1.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 532, 872 adet işlem
- 16:35CUSAN Yüzde 10.00 oranında artışla 2.97 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 110, 066 adet işlem