***HALKB* *AKTIF* *GARAN* *QNBFB* *HEKTS* *AYGAZ* *DENVA* *ODEA* *OYAKC* *KTSVK* *SKBNK* *DENFA* *YKBNK* *SKYMD* *MPARK* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU
19.06.2020 17:35
***HALKB******AKTIF******GARAN******QNBFB******HEKTS******AYGAZ******DENVA******ODEA******OYAKC******KTSVK******SKBNK******DENFA******YKBNK******SKYMD******MPARK******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonla QNBFB, SKBNK, SKYMD, HALKB, YKBNK, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYB62011 FİNANSMAN BONOSU 19/06/2020 İtfa
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYB62011 FİNANSMAN BONOSU 19/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK1062013 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 19/06/2020 İtfa
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK1132212 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 19/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
AYGAZ A.Ş. AYGAZ TRSAYGZ62110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFK62013 FİNANSMAN BONOSU 19/06/2020 İtfa
DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş. DENVA TRFDVYA62014 FİNANSMAN BONOSU 19/06/2020 İtfa
DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş. DENVA TRFDVYA62014 FİNANSMAN BONOSU 19/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019V9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 19/06/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019V9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 19/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN62059 FİNANSMAN BONOSU 19/06/2020 İtfa
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. HEKTS TRSHEKTA2014 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTSVK TRDKTSK61912 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTSVK TRDKTSK61912 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/06/2020 Taksitli İtfa
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MPARK TRFMLPCA2017 FİNANSMAN BONOSU 19/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ODEA BANK A.Ş. ODEA 19/06/2020 İtfa
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC TRSASLN62118 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK62054 FİNANSMAN BONOSU 19/06/2020 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK92036 FİNANSMAN BONOSU 19/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 19/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 19/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD62014 FİNANSMAN BONOSU 19/06/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL62016 FİNANSMAN BONOSU 19/06/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL62016 FİNANSMAN BONOSU 19/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL62024 FİNANSMAN BONOSU 19/06/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHAL92446 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK620E4 FİNANSMAN BONOSU 19/06/2020 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN92016 FİNANSMAN BONOSU 19/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN12124 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852070
BIST