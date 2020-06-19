Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HALKB* *AKTIF* *GARAN* *QNBFB* *HEKTS* *AYGAZ* *DENVA* *ODEA* *OYAKC* *KTSVK* *SKBNK* *DENFA* *YKBNK* *SKYMD* *MPARK* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU

19.06.2020 17:35
GÜNCEL HABERLER



***HALKB******AKTIF******GARAN******QNBFB******HEKTS******AYGAZ******DENVA******ODEA******OYAKC******KTSVK******SKBNK******DENFA******YKBNK******SKYMD******MPARK******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonla QNBFB, SKBNK, SKYMD, HALKB, YKBNK, ZOREN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYB62011 FİNANSMAN BONOSU 19/06/2020 İtfa
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYB62011 FİNANSMAN BONOSU 19/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK1062013 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 19/06/2020 İtfa
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK1132212 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 19/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
AYGAZ A.Ş. AYGAZ TRSAYGZ62110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFK62013 FİNANSMAN BONOSU 19/06/2020 İtfa
DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş. DENVA TRFDVYA62014 FİNANSMAN BONOSU 19/06/2020 İtfa
DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş. DENVA TRFDVYA62014 FİNANSMAN BONOSU 19/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019V9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 19/06/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019V9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 19/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN62059 FİNANSMAN BONOSU 19/06/2020 İtfa
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. HEKTS TRSHEKTA2014 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTSVK TRDKTSK61912 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTSVK TRDKTSK61912 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/06/2020 Taksitli İtfa
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MPARK TRFMLPCA2017 FİNANSMAN BONOSU 19/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ODEA BANK A.Ş. ODEA 19/06/2020 İtfa
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC TRSASLN62118 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK62054 FİNANSMAN BONOSU 19/06/2020 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK92036 FİNANSMAN BONOSU 19/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 19/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 19/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD62014 FİNANSMAN BONOSU 19/06/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL62016 FİNANSMAN BONOSU 19/06/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL62016 FİNANSMAN BONOSU 19/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL62024 FİNANSMAN BONOSU 19/06/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHAL92446 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK620E4 FİNANSMAN BONOSU 19/06/2020 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN92016 FİNANSMAN BONOSU 19/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN12124 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852070


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:54113.339
Değişim :  0,75% |  844,54
Açılış :  113.561  
Önceki Kapanış :  112.495  
En Yüksek
114.338 En Düşük
112.858
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULAS 3,76 9.386.009 % 9,94  
DAGI 5,76 39.209.988 % 9,92  
HALKB 6,11 1.172.815.070 % 9,89  
PRKAB 4,49 118.311.302 % 9,78  
VAKBN 5,26 1.798.746.274 % 9,13  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4397 8,4820 % -0,62  
Frank 7,1644 7,2076 % -0,20  
Riyal 1,8209 1,8300 % -0,09  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.739 1.739 15,98  
Altın Gr. 383 383 3,25  
Cumhuriyet 2.492 2.505 18,90  
Tam 2.557 2.569 17,40  
Yarım 1.246 1.256 9,40  
Çeyrek 625 629 4,70  
Gümüş.Ons 17,67 17,72 0,32  
Gümüş Gr. 3,90 3,91 0,07  
B. Petrol 42,59 42,59 1,08  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru