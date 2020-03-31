***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
31.03.2020 17:36
***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HALKB]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
29/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türkiye Halk Bankası
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTHAL52041
Nominal Değer (TL)
249.500.000
Vade Başlangıç Tarihi
31/03/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
02/04/2020
Vadesi (Gün)
37
İtfa Tarihi
07/05/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833603
BIST
17:3189.614
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 1.554,81
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
17:316,5755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6015
En Düşük
6,5522
17:317,2059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0559
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2693
En Düşük
7,1804
17:31341,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -2,30
|Açılış
|: 341,00
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|6,82
|2.683.453
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,21
|49.737.057
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.530.819
|% 10,00
|
|KNFRT
|7,26
|9.874.472
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.843.729
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|19.474.711
|% -9,87
|
|UZERB
|2,13
|65.419
|% -7,79
|
|QNBFL
|103,30
|9.097.591
|% -7,77
|
|OSMEN
|6,60
|46.062
|% -5,44
|
|COSMO
|2,09
|39.107
|% -5,43
|
|GARAN
|8,21
|689.923.833
|% 2,11
|
|THYAO
|9,02
|685.800.847
|% 3,44
|
|ECILC
|4,76
|639.835.156
|% 3,93
|
|ASELS
|23,56
|464.837.425
|% 1,38
|
|PGSUS
|34,20
|434.934.957
|% 9,97
|
|ECILC
|4,76
|639.835.156
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,05
|134.540.980
|% 9,38
|
|YKBNK
|1,88
|223.488.439
|% 0,53
|
|GSRAY
|2,22
|241.466.688
|% 9,90
|
|IHLAS
|0,51
|44.565.689
|% 8,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1570
|8,1980
|% 0,17
|
|Frank
|6,7968
|6,8378
|% -0,50
|
|Riyal
|1,7420
|1,7507
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.612
|1.613
|-9,17
|
|Altın Gr.
|340
|340
|-3,17
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,06
|14,10
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,27
|26,27
|-0,15
|