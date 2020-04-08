***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
08.04.2020 10:03
***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
29/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTHAL52090
Nominal Değer (TL)
52.880.000
Vade Başlangıç Tarihi
08/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
10/04/2020
Vadesi (Gün)
36
İtfa Tarihi
14/05/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836302
BIST
11:4092.240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -141,77
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
11:406,7850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0305
|Açılış
|: 32,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,8700
|
6,7935
En Düşük
6,7523
11:407,3846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0189
|Açılış
|: 12,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7000
|
7,4008
En Düşük
7,3489
11:403,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,01
|Açılış
|: 3,29
|
|Önceki Kapanış
|: 3,27
|
3,30
En Düşük
3,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.027.674
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|412.522
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|40.333.793
|% 9,98
|
|EKIZ
|2,38
|419.849
|% 9,68
|
|IDEAS
|2,65
|246.249
|% 9,50
|
|ORMA
|3,14
|2.735
|% -9,77
|
|UZERB
|2,42
|53.695
|% -9,70
|
|TDGYO
|2,85
|1.285.313
|% -8,95
|
|EGCEY
|0,45
|31.493
|% -8,16
|
|MAALT
|63,25
|3.405.239
|% -7,87
|
|THYAO
|9,49
|324.690.303
|% -0,42
|
|ASELS
|24,46
|316.710.880
|% 0,25
|
|PGSUS
|40,80
|312.334.009
|% 1,29
|
|GARAN
|7,78
|220.871.458
|% -0,38
|
|SASA
|8,73
|213.344.426
|% -2,35
|
|GSRAY
|2,26
|123.237.394
|% -3,42
|
|IHLGM
|1,02
|53.110.577
|% -0,97
|
|TSPOR
|3,33
|146.511.400
|% -1,19
|
|TRGYO
|2,32
|88.428.789
|% 2,20
|
|YKBNK
|1,87
|67.307.027
|% -1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3262
|8,3679
|% 0,07
|
|Frank
|6,9525
|6,9944
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8005
|1,8095
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|3,24
|
|Altın Gr.
|361
|361
|2,18
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,06
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|32,00
|32,00
|0,13
|
Seans Raporu
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11:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -183, 99 kaybederek (% -0.17 ) 109, 686
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11:54XU100
Endeks 92, 193 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 3, 473.00 milyon TL de
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11:53IHYAY
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 0.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 579, 365 adet işlem
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11:52KLMSN
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 640 adet işlem
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11:51ETYAT
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 984, 436 adet işlem