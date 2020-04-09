***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
09.04.2020 10:30
***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
29/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTHAL520A6
Nominal Değer (TL)
164.420.000
Vade Başlangıç Tarihi
09/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
13/04/2020
Vadesi (Gün)
36
İtfa Tarihi
15/05/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836814
BIST
13:1494.435
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 1.209,58
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
94.780
En Düşük
93.943
13:146,7483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0231
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7358
13:147,3548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0153
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,3405
13:14360,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,58
|Açılış
|: 360,72
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
361,61
En Düşük
357,80
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|347,60
|48.859.122
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|11.495.941
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.334.013
|% 9,98
|
|ARDYZ
|16,87
|23.521.787
|% 9,97
|
|RAYSG
|4,19
|7.140.595
|% 9,97
|
|EGCEY
|0,41
|458.824
|% -8,89
|
|TDGYO
|2,63
|3.636.968
|% -6,74
|
|TIRE
|7,19
|15.446.998
|% -5,15
|
|AYCES
|17,10
|554.090
|% -5,00
|
|ETYAT
|1,50
|6.080.234
|% -4,46
|
|GARAN
|8,02
|454.118.213
|% 1,91
|
|ECILC
|4,62
|359.240.746
|% 7,69
|
|ASELS
|25,18
|355.111.830
|% 0,72
|
|THYAO
|9,73
|343.989.668
|% 1,35
|
|GSRAY
|2,61
|330.878.590
|% 3,57
|
|GSRAY
|2,61
|330.878.590
|% 3,57
|
|YKBNK
|1,92
|211.000.565
|% 1,59
|
|ECILC
|4,62
|359.240.746
|% 7,69
|
|IHLAS
|0,57
|34.420.637
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,97
|229.202.299
|% 7,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3585
|8,4004
|% 0,02
|
|Frank
|6,9246
|6,9663
|% -0,13
|
|Riyal
|1,7878
|1,7968
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.664
|18,60
|
|Altın Gr.
|361
|361
|2,58
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,16
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,30
|0,04
|
|B. Petrol
|34,27
|34,27
|1,43
|