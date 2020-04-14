***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
14.04.2020 11:40
***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HALKB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
29/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTHAL520C2
Nominal Değer (TL)
149.770.000
Vade Başlangıç Tarihi
14/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
16/04/2020
Vadesi (Gün)
34
İtfa Tarihi
18/05/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837733
BIST
15:5497.923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 1.524,22
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
15:546,7996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0289
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7999
En Düşük
6,7646
15:547,4545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0714
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4599
En Düşük
7,3720
15:54377,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 4,48
|Açılış
|: 377,41
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
378,37
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.092.977
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|37.967.755
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|TAVHL
|21,50
|187.230.969
|% 9,97
|
|IHEVA
|2,32
|133.562.850
|% -9,73
|
|PRZMA
|3,95
|30.904.196
|% -9,20
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,74
|1.433.526.061
|% 5,40
|
|ASELS
|26,26
|1.327.248.146
|% 5,29
|
|GARAN
|8,62
|757.939.414
|% 1,89
|
|PGSUS
|61,25
|646.659.428
|% 9,38
|
|GSRAY
|2,62
|435.639.496
|% 1,55
|
|GSRAY
|2,62
|435.639.496
|% 1,55
|
|IHLGM
|1,10
|161.906.537
|% 2,80
|
|IEYHO
|0,61
|89.158.170
|% 1,67
|
|THYAO
|10,74
|1.433.526.061
|% 5,40
|
|YKBNK
|2,03
|245.785.570
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5233
|8,5660
|% 1,01
|
|Frank
|7,0401
|7,0825
|% 1,05
|
|Riyal
|1,8023
|1,8114
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|12,73
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,16
|
|Cumhuriyet
|2.418
|2.477
|33,60
|
|Tam
|2.486
|2.549
|34,70
|
|Yarım
|1.209
|1.241
|16,80
|
|Çeyrek
|607
|621
|8,50
|
|Gümüş.Ons
|15,59
|15,63
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,06
|
|B. Petrol
|31,20
|31,20
|-0,54
|