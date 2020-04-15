***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
15.04.2020 10:38
***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
29/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTHAL72031
Nominal Değer (TL)
254.500.000
Vade Başlangıç Tarihi
15/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
17/04/2020
Vadesi (Gün)
92
İtfa Tarihi
16/07/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838109
BIST
13:2696.617
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -1.932,52
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
13:266,8844
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0680
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8844
En Düşük
6,8079
13:267,5097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0243
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5097
En Düşük
7,4578
13:26379,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,67
|Açılış
|: 379,43
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|6.023.089
|% 10,00
|
|CASA
|13,64
|183.334
|% 10,00
|
|RTALB
|8,65
|14.747.860
|% 9,91
|
|SODSN
|22,62
|224.662
|% 9,91
|
|ULUUN
|6,57
|109.340.212
|% 9,87
|
|HALKS
|3,15
|231.596
|% -10,00
|
|DOKTA
|24,30
|1.764.277
|% -9,93
|
|SELGD
|2,01
|865.359
|% -9,87
|
|EMNIS
|2,31
|4.011
|% -9,77
|
|SNGYO
|1,11
|23.012.592
|% -9,76
|
|THYAO
|10,74
|1.714.924.319
|% -1,47
|
|PGSUS
|61,15
|1.320.911.440
|% -0,73
|
|ASELS
|26,68
|1.267.762.525
|% -2,20
|
|GARAN
|8,34
|629.251.203
|% -2,80
|
|TSPOR
|5,54
|485.799.811
|% 6,54
|
|THYAO
|10,74
|1.714.924.319
|% -1,47
|
|YKBNK
|1,97
|260.507.604
|% -3,43
|
|MNDRS
|1,55
|186.522.790
|% 5,44
|
|IHLGM
|1,04
|113.958.422
|% -5,45
|
|IHLAS
|0,63
|67.616.708
|% -5,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5647
|8,6077
|% -0,18
|
|Frank
|7,0923
|7,1350
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8204
|1,8295
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-4,75
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.426
|2.487
|7,10
|
|Tam
|2.494
|2.559
|7,20
|
|Yarım
|1.213
|1.246
|3,50
|
|Çeyrek
|608
|623
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|15,55
|15,60
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,38
|28,38
|-1,22
|