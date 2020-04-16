***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
16.04.2020 12:51
***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
29/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTHAL72049
Nominal Değer (TL)
105.400.000
Vade Başlangıç Tarihi
16/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
20/04/2020
Vadesi (Gün)
92
İtfa Tarihi
17/07/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838601
BIST
17:1695.979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 123,66
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
17:166,9338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0217
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9432
En Düşük
6,8896
17:167,5570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0139
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5628
En Düşük
7,5032
17:16386,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 4,98
|Açılış
|: 386,47
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|47,30
|2.504.227
|% 10,00
|
|PINSU
|3,85
|43.800.172
|% 10,00
|
|PETUN
|16,39
|92.695.871
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.816.726
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|CLEBI
|77,55
|33.158.295
|% -9,98
|
|DOCO
|358,10
|79.585.123
|% -9,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.151.991.995
|% -9,97
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|PENGD
|3,72
|243.666.416
|% -9,93
|
|PGSUS
|49,92
|1.151.991.995
|% -9,97
|
|ASELS
|26,44
|1.084.829.340
|% 0,00
|
|THYAO
|10,13
|978.195.045
|% -2,22
|
|ECILC
|4,79
|895.462.382
|% 9,61
|
|GARAN
|8,23
|818.343.527
|% 0,24
|
|IHLGM
|1,06
|233.576.780
|% 3,92
|
|ECILC
|4,79
|895.462.382
|% 9,61
|
|IHLAS
|0,67
|101.090.621
|% 9,84
|
|IHEVA
|1,89
|287.465.543
|% -9,57
|
|YKBNK
|1,95
|280.815.026
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6502
|8,6936
|% 0,23
|
|Frank
|7,1564
|7,1995
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8409
|1,8501
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|17,67
|
|Altın Gr.
|385
|385
|3,81
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.532
|27,50
|
|Tam
|2.543
|2.605
|28,20
|
|Yarım
|1.237
|1.268
|13,70
|
|Çeyrek
|621
|634
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|15,47
|15,51
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|27,94
|27,94
|0,25
|
Seans Raporu
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17:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -353, 7 kaybederek (% -0.31 ) 113, 985
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17:28TSPOR
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 478, 194 adet işlem
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17:27PENGD
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 500, 651 adet işlem