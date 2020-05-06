***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
06.05.2020 11:14
***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HALKB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
29/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTHAL72056
Nominal Değer (TL)
800.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
06/05/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
08/05/2020
Vadesi (Gün)
84
İtfa Tarihi
29/07/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842945
BIST
10:5998.729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -8,56
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
98.945
En Düşük
98.069
10:597,1536
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0794
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1536
En Düşük
7,0607
10:597,7363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0664
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7363
En Düşük
7,6497
10:59391,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,70
|Açılış
|: 391,14
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
391,29
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|15.641.367
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|4.724.051
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|413.037
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|186.342
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|164.143
|% 10,00
|
|PETUN
|20,46
|72.491.868
|% -8,42
|
|DEVA
|14,95
|24.745.899
|% -6,74
|
|ADEL
|12,10
|2.071.668
|% -5,02
|
|ORMA
|4,00
|22.248
|% -4,76
|
|PEKGY
|4,06
|901.791
|% -4,69
|
|KRDMD
|2,38
|348.651.607
|% 5,31
|
|GARAN
|8,12
|151.803.870
|% -0,25
|
|PETKM
|3,51
|119.928.300
|% 0,86
|
|ASELS
|27,00
|118.762.415
|% -0,22
|
|KOZAA
|12,26
|109.768.936
|% 2,85
|
|KRDMD
|2,38
|348.651.607
|% 5,31
|
|KARSN
|1,84
|105.767.431
|% 6,36
|
|PETKM
|3,51
|119.928.300
|% 0,86
|
|TEKTU
|1,29
|42.403.061
|% 1,57
|
|GUSGR
|3,04
|92.093.003
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8327
|8,8770
|% 0,63
|
|Frank
|7,2950
|7,3390
|% 0,63
|
|Riyal
|1,8922
|1,9017
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|2,69
|
|Altın Gr.
|391
|391
|2,60
|
|Cumhuriyet
|2.509
|2.556
|15,90
|
|Tam
|2.583
|2.623
|20,40
|
|Yarım
|1.260
|1.282
|9,90
|
|Çeyrek
|628
|641
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|15,10
|15,15
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,06
|
|B. Petrol
|31,04
|31,04
|0,07
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 39 kaybederek (% -0.02 ) 115, 538
-
11:15
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, PETUN, DEVA
-
11:15XU100
Endeks 98, 722 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 2, 719.00 milyon TL de
-
11:14ULUUN
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 9.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 631, 436 adet işlem
-
11:12KNFRT
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 10.83 lira fiyatla işlem gören hissede 818, 373 adet işlem