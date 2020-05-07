***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
07.05.2020 17:47
***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HALKB]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
29/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTHAL62057
Nominal Değer (TL)
251.235.000
Vade Başlangıç Tarihi
07/05/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
11/05/2020
Vadesi (Gün)
32
İtfa Tarihi
08/06/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843403
BIST
17:3298.687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 115,48
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
17:327,1541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0451
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
17:327,7258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0485
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
17:32391,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,26
|Açılış
|: 391,56
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|11,99
|136.091.977
|% 10,05
|
|DGGYO
|5,28
|11.171.380
|% 10,00
|
|KUTPO
|14,52
|13.973.988
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.348.066
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|532.221
|% 10,00
|
|GEDIK
|21,00
|23.897.455
|% -8,14
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|9,82
|25.102.214
|% -7,79
|
|RAYSG
|7,37
|53.909.625
|% -5,87
|
|MAALT
|72,20
|16.674.896
|% -4,37
|
|KRDMD
|2,64
|1.262.420.163
|% 6,45
|
|GARAN
|8,04
|1.074.273.178
|% -0,37
|
|SASA
|9,23
|603.588.681
|% 2,90
|
|THYAO
|10,65
|596.630.812
|% 0,85
|
|TSPOR
|5,39
|414.074.510
|% 3,65
|
|KRDMD
|2,64
|1.262.420.163
|% 6,45
|
|YKBNK
|2,12
|304.145.589
|% 0,47
|
|GARAN
|8,04
|1.074.273.178
|% -0,37
|
|GUSGR
|3,14
|341.814.046
|% -1,57
|
|PETKM
|3,59
|372.115.462
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8025
|8,8467
|% -0,64
|
|Frank
|7,3278
|7,3720
|% -0,39
|
|Riyal
|1,9093
|1,9189
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|12,06
|
|Gümüş.Ons
|15,09
|15,12
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,48
|0,04
|
|B. Petrol
|30,84
|30,84
|1,12
|
Seans Raporu
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-
17:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -77, 63 kaybederek (% -0.07 ) 115, 326
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17:46
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, GARAN, SASA
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17:46XU100
Endeks 98, 694 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 11, 099.00 milyon TL de
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17:45OLMIP
Yüzde 5.34 oranında artışla 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 626, 041 adet işlem
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17:44PAPIL
Yüzde 7.33 oranında artışla 15.38 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 818, 450 adet işlem