***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
11.05.2020 17:44
***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HALKB]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
29/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTHAL62073
Nominal Değer (TL)
90.960.000
Vade Başlangıç Tarihi
11/05/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
13/05/2020
Vadesi (Gün)
32
İtfa Tarihi
12/06/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844167
BIST
17:3698.100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 255,19
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.859
17:367,0756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0082
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
17:367,6598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0240
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
17:36386,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -1,94
|Açılış
|: 386,21
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,53
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|20.870
|% 10,02
|
|DAGHL
|3,74
|8.712.040
|% 10,00
|
|IHLGM
|1,21
|345.590.755
|% 10,00
|
|GEDIK
|22,44
|26.442.719
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|10.362.686
|% 10,00
|
|KRDMB
|2,45
|73.607.330
|% -9,93
|
|KRDMA
|2,91
|88.745.705
|% -9,91
|
|GLBMD
|2,82
|16.125.305
|% -8,44
|
|SEYKM
|11,90
|58.344.477
|% -7,10
|
|QNBFL
|109,00
|28.384.036
|% -6,20
|
|GARAN
|7,79
|619.356.778
|% -0,89
|
|ISFIN
|3,90
|567.838.075
|% 9,86
|
|KRDMD
|2,36
|566.897.479
|% -2,88
|
|MGROS
|31,40
|524.822.078
|% 5,87
|
|ECILC
|4,93
|500.132.756
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,21
|345.590.755
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,36
|566.897.479
|% -2,88
|
|ISFIN
|3,90
|567.838.075
|% 9,86
|
|IHLAS
|0,69
|99.324.513
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,14
|281.945.462
|% 1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6999
|8,7435
|% -0,73
|
|Frank
|7,2422
|7,2858
|% -0,35
|
|Riyal
|1,8767
|1,8861
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-4,12
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|2.486
|2.540
|-29,00
|
|Tam
|2.559
|2.606
|-29,80
|
|Yarım
|1.249
|1.274
|-14,60
|
|Çeyrek
|623
|637
|-7,30
|
|Gümüş.Ons
|15,43
|15,47
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,68
|30,68
|-0,29
|