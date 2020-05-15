***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
15.05.2020 17:50
***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
29/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTHAL82063
Nominal Değer (TL)
205.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
15/05/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
20/05/2020
Vadesi (Gün)
105
İtfa Tarihi
28/08/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845469
BIST
18:051.127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,09
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.132
En Düşük
1.114
18:057,3526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0640
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
18:058,7210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0826
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7210
En Düşük
8,6034
18:05459,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 7,21
|Açılış
|: 459,73
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
460,21
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|46,20
|16.660.798
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.793.398
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.402.833
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|11.508.202
|% 10,00
|
|BERA
|8,47
|31.640.968
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.704.723
|% -10,00
|
|AYCES
|40,50
|362.745
|% -10,00
|
|GLRYH
|17,47
|65.161.537
|% -9,99
|
|RTALB
|52,40
|956.636.438
|% -9,97
|
|KLGYO
|5,87
|176.576.041
|% -9,97
|
|TUPRS
|92,00
|4.315.977.441
|% 7,04
|
|PETKM
|4,65
|3.938.931.845
|% 9,93
|
|GARAN
|7,14
|1.081.691.862
|% -1,92
|
|RTALB
|52,40
|956.636.438
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,03
|953.188.831
|% -1,46
|
|PETKM
|4,65
|3.938.931.845
|% 9,93
|
|EKGYO
|2,03
|953.188.831
|% -1,46
|
|ZOREN
|2,91
|646.901.254
|% 9,81
|
|KRDMD
|3,10
|661.114.823
|% 5,80
|
|SKBNK
|1,54
|267.832.774
|% 2,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3482
|7,3526
|% 0,88
|
|Euro
|8,7112
|8,7210
|% 0,96
|
|Sterlin
|9,6292
|9,6775
|% 1,08
|
|Frank
|8,0475
|8,0960
|% 1,37
|
|Riyal
|1,9537
|1,9635
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|18,50
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,89
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,18
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,13
|
|B. Petrol
|44,70
|44,70
|-0,67
|
Seans Raporu
18:05
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17:59IHGZT
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