HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması

BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|79,75
|41.489.008
|% 10,00
|LUKSK
|13,53
|4.859.792
|% 10,00
|BAYRK
|3,96
|278.946
|% 10,00
|RTALB
|18,73
|45.557.373
|% 9,98
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5756
|8,6186
|% 1,13
|Frank
|7,0067
|7,0489
|% -0,44
|Riyal
|1,8000
|1,8090
|% 0,39
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|-40,39
|Altın Gr.
|366
|366
|-5,74
|Cumhuriyet
|2.379
|2.409
|-38,70
|Tam
|2.448
|2.475
|-43,50
|Yarım
|1.195
|1.210
|-19,40
|Çeyrek
|597
|605
|-9,80
|Gümüş.Ons
|17,26
|17,30
|-0,43
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,78
|-0,07
|B. Petrol
|42,05
|42,05
|2,07
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem