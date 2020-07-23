***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
23.07.2020 13:54
***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HALKB]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
29/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTHALK2010
Nominal Değer (TL)
155.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
23/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
27/07/2020
Vadesi (Gün)
106
İtfa Tarihi
06/11/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861345
BIST
13:41119.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 1.350,55
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.479
En Düşük
118.585
13:416,8487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0025
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
13:417,9352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0083
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9440
En Düşük
7,9056
13:41414,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,85
|Açılış
|: 414,21
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
415,78
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|592,90
|1.625.732
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.325.730
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|380.736
|% 9,99
|
|KLNMA
|52,25
|178.456.770
|% 9,95
|
|FRIGO
|29,62
|2.299.815
|% 9,95
|
|AKGUV
|4,70
|84.681.050
|% -8,74
|
|ARMDA
|25,68
|14.420.680
|% -4,96
|
|IZTAR
|5,05
|480.514
|% -4,90
|
|DENGE
|2,07
|597.590
|% -4,17
|
|ISBIR
|1.250,00
|259.400
|% -3,85
|
|ASELS
|34,70
|1.159.331.058
|% 2,85
|
|ISFIN
|4,26
|698.346.109
|% 3,40
|
|EKGYO
|2,35
|677.760.242
|% -0,84
|
|THYAO
|11,91
|636.871.991
|% 1,71
|
|TUPRS
|88,40
|383.908.627
|% 2,14
|
|EKGYO
|2,35
|677.760.242
|% -0,84
|
|ISFIN
|4,26
|698.346.109
|% 3,40
|
|ZOREN
|2,65
|359.323.192
|% 4,74
|
|IHLGM
|1,75
|230.010.112
|% 1,16
|
|KRDMD
|3,13
|332.075.341
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6874
|8,7310
|% -0,14
|
|Frank
|7,3566
|7,4009
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8207
|1,8298
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|9,64
|
|Altın Gr.
|414
|415
|2,22
|
|Cumhuriyet
|2.761
|2.803
|44,00
|
|Tam
|2.777
|2.789
|21,20
|
|Yarım
|1.348
|1.364
|10,40
|
|Çeyrek
|676
|683
|5,20
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,94
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|5,05
|5,06
|-0,02
|
|B. Petrol
|44,59
|44,59
|0,31
|